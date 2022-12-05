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Лавров заявил, России все равно, каким будет потолок цен на нефть, мы работаем напрямую

Лавров заявил, России все равно, каким будет потолок цен на нефть, мы работаем напрямую

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что нам абсолютно безразлично, каким потолком цен на нефть будут руководствоваться западные партнеры, мы заключаем договоры на поставку, исходя из собственных интересов, все остальное лирика.

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