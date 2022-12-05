Лавров заявил, России все равно, каким будет потолок цен на нефть, мы работаем напрямую

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что нам абсолютно безразлично, каким потолком цен на нефть будут руководствоваться западные партнеры, мы заключаем договоры на поставку, исходя из собственных интересов, все остальное лирика.
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