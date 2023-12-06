Госдума приняла в первом чтении проект о социальных вкладах до 50 тысяч рублей

Теперь граждане России смогут открывать банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.В Государственной Думе в первом чтении принят законопроект, который позволяет гражданам с низкими доходами открывать социальные вклады.
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