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«За гранью безумия»: в США забили тревогу из-за одной фразы Путина. Что именно так насторожило Запад?

«За гранью безумия»: в США забили тревогу из-за одной фразы Путина. Что именно так насторожило Запад?

Заявление президента России Владимира Путина на встрече в Беслане говорит о том, что он воспринимает ВСУ как террористов после атаки на Курскую область, выразил мнение отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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