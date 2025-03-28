"Омерзительная восьмёрка" уничтожила более 200 единиц бронетехники ВСУ при помощи русских дронов: Не ушёл даже "Бредли"

Наши бойцы громили технику ВСУ в Курской области при помощи отечественных БПЛА. FPV-дроны "Ключ 8" и "Ключ 10" стали настоящей легендой - при их помощи операторы уничтожили более двухсот единиц вражеской техники, включая американский "Бредли".
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