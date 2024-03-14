«Солдат не жалеть, бабы ещё нарожают!»

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и генерал Д. Эйзенхауэр в Ленинграде. Посещение Эйзенхауром Москвы и Ленинграда произошло в середине августа 1945 года после личного приглашения ЖуковаЧёрный миф«Солдат не жалеть! Бабы еще нарожают!».
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