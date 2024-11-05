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За рулем

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Эти автомобили самые востребованные на вторичном рынке

Эти автомобили самые востребованные на вторичном рынке

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в России, цена которых превышаюет 1,5 млн рублей, в октябре снизилась на 5,7% по сравнению с прошлым годом, составив 2,5 млн рублей, следует из исследования платформы «Авито Авто».

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