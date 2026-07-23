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Zero Hedge

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The Digital Euro's New Chapter

The Digital Euro's New Chapter

The Digital Euro's New Chapter Authored by Cláudia Ascensão Nunes via the Foundation for Economic Education (FEE), For years, the digital euro was presented by the European Central Bank (ECB) merely as a modern and practical alternative to banknotes and coins.

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