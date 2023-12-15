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На сегодня плановые отключения электричества намечены в Астрахани, Ахтубинске и 13 поселениях

На сегодня плановые отключения электричества намечены в Астрахани, Ахтубинске и 13 поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 20:00. В пятницу, 15 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 39 улиц, переулка и проезда во всех районах (с 09:00 до 13:00, с 09:00 до 14:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 20:00, с 09:30 до 18:00, с 13:00 до 18:00); Ахтубинский район – Ахтубинск (с 13:30 до 16:00); Володарский район – п.

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