«Кошмар»: российские гимнасты не могут получить визы на ЧМ, World Gymnastics допустила ограничения для флага и гимна

Российские гимнасты снова столкнулись с проблемами перед поездкой на международные соревнования. За неделю до начала чемпионата мира в Роттердаме национальная команда всё ещё не получила визы.
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