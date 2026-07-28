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ФедералПресс

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Подростки в Городце жестоко издевались над пенсионеркой: суд вынес приговор

Подростки в Городце жестоко издевались над пенсионеркой: суд вынес приговор

ГОРОДЕЦ, 28 июля, ФедералПресс. В Городецком округе Нижегородской области вынесли приговор 42-летней женщине и двум 15-летним подросткам за жестокое истязание пожилой женщины, сообщили в региональном СУ СКР.

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