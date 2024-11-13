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Царьград

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Совпали не везде: названы реальные цены на новый внедорожник Haval H5 в России

Совпали не везде: названы реальные цены на новый внедорожник Haval H5 в России

Этой осенью на рынке появился новый внедорожник Haval H5 второго поколения, который представлен только в пятиместном варианте с бензиновым и дизельным двигателями.

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