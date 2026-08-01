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Регионы России

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Российская армия получила пятирочное увеличение поставок вооружений и техники

Российская армия получила пятирочное увеличение поставок вооружений и техники

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик сообщил, что с начала специальной военной операции (СВО) объёмы поставок вооружений, военной и специальной техники увеличились в пять раз, а средств поражения — в двенадцать раз.

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Комментарии
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ВН
Владимир Наумов
!!! &quot;...пятирочное...&quot;!!! - нерусский, лохматой охранницы овечьего стада сын... Как минимум - ПЯТИКРАТНОЕ, если по-русски...
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1 м.