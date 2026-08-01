Российская армия получила пятирочное увеличение поставок вооружений и техники

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик сообщил, что с начала специальной военной операции (СВО) объёмы поставок вооружений, военной и специальной техники увеличились в пять раз, а средств поражения — в двенадцать раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии