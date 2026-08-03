Любители спорта из Западного Дегунина присоединятся к празднованию Дня физкультурника

Уже в эти выходные, 8 и 9 августа, Москва превратится в огромный спортивный зал под открытым небом. В рамках проекта «Лето в Москве» город отметит День физкультурника, и организаторы подготовили программу на любой вкус — от спокойных практик до интенсивных соревнований.