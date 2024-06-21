Санчжу Санму – Тэчжон Ситизен где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Южной Кореи 25 июня

Во вторник, 25 июня, сыграют Санчжу Санму и Тэчжон Ситизен в рамках Чемпионата Южной Кореи. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Gimcheon Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.