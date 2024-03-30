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Президент Литвы заявил о подготовке к «всеобщей обороне»

Президент Литвы заявил о подготовке к «всеобщей обороне»

Силы НАТО, дислоцированные в Литве, и правительство страны готовятся к «всеобщей обороне». Об этом 29 марта заявил глава государства Гитанас Науседа на праздновании 20-летия вступления Литвы в Североатлантический альянс, его выступление транслировала телекомпания LRT.

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