Президент Литвы заявил о подготовке к «всеобщей обороне»

Силы НАТО, дислоцированные в Литве, и правительство страны готовятся к «всеобщей обороне». Об этом 29 марта заявил глава государства Гитанас Науседа на праздновании 20-летия вступления Литвы в Североатлантический альянс, его выступление транслировала телекомпания LRT.