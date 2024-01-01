Индийские снаряды M1A4 появились на вооружении ВСУ

ЛК

Любовь Кузьмина

Вы правы, все все знают, но видимо нет задачи ликвидации укрорейха."Кому война и гибель, а кому мать родна и обогащение".Пуляют ракетами уже почти два года, а толку никакого. Снабжение ВСУ отличное и логистика не нарушается. Видимо для отмазки перед народом пуляют, или показуха все это.