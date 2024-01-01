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Несекретные материалы

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Индийские снаряды M1A4 появились на вооружении ВСУ

Индийские снаряды M1A4 появились на вооружении ВСУ

Дефицит артиллерийских боеприпасов, способных поражать цели на большом удалении, заставляет Украину искать новые возможности пополнения боекомплекта.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Вы правы, все все знают, но видимо нет задачи ликвидации укрорейха.&quot;Кому война и гибель, а кому мать родна и обогащение&quot;.Пуляют ракетами уже почти два года, а толку никакого. Снабжение ВСУ отличное и логистика не нарушается. Видимо для отмазки перед народом пуляют, или показуха все это.
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3 час.
лл
лина любимцева
Индия хорошо пристроилась.  Практически бесплатно получают газ от  России, и тут же продают снаряды, которые будут использоваться против России. .....   Со всех сторону них  выгода.... И ЭТО БРИКС?!!
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2 час.
Sergey Иванов
Извините, но Вы лично принимаете участи в продаже газа для Индии? Или это пишут в интернете?
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22 мин.

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