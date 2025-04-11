На Украине рассказали о сломе обороны ВСУ на лиманском направлении

«Би-Би-Си»: ВС России удалось проломить оборону ВСУ на лиманском направлении Российским войскам в результате успешных боевых действий удалось проломить оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лиманском направлении.
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