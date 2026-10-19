“Republicans have an enormous financial edge in this year’s midterms. But with two weeks until the election, it is now clear that their spending advantage is overwhelmingly playing out only in the advertising battle for the Senate — not the House,” the New York Times reports.
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