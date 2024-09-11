Роман Костомаров считает себя 47-летним ребенком для жены

Фигурист Роман Костомаров некогда пел оды своей любимой супруге Оксане Домниной, а теперь, после того как она вытащила его из тяжелой комы и помогла восстановиться, он осознал, что такое настоящая любовь.
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