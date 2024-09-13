Дыня в сиропе на зиму

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Как хочется сохранить изобилие фруктов и овощей подольше, чтобы можно было даже холодными зимними днями побаловать себя дачными вкусностями.
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