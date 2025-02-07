В Госдуму внесли проект о выплате пособия детям до 23 лет

По мнению авторов инициативы, это завершит создание единой системы поддержки семей с детьми.Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев предложили законопроект о ежемесячном пособии для родителей детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно.