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Царьград

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В Госдуму внесли проект о выплате пособия детям до 23 лет

В Госдуму внесли проект о выплате пособия детям до 23 лет

По мнению авторов инициативы, это завершит создание единой системы поддержки семей с детьми.Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев предложили законопроект о ежемесячном пособии для родителей детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно.

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