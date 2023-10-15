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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летний Минтюков провел дебютный матч в НХЛ. У защитника «Анахайма» 1 бросок, 3 хита, 2 блока и «минус 1» за 18:00 с «Вегасом»

10-й номер драфта-2022 принял участие в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (1:4).  Россиянин получил 18 минут игрового времени (2:24 – в большинстве, 1:29 – в меньшинстве, полезность «минус 1»).

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