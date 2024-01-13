Гинеколог Волкова назвала 5 витаминов, которые необходимы женщинам после 40 лет

Перед тем как начать принимать витамины, нужно обратиться к врачу для консультации. Недостаток витаминов и минералов в организме может привести к различным неприятным симптомам, таким как усталость, сонливость и бессилие.
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