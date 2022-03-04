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Шесть выплат, которые могут получить женщины в возрасте от 55 до 65 лет

Шесть выплат, которые могут получить женщины в возрасте от 55 до 65 лет

Среди женщин в возрасте от 55 до 65 лет сейчас есть как предпенсионеры, так и пенсионеры. Разберем, на какие социальные выплаты они могут рассчитывать — чтобы иметь возможность вовремя подать заявление и не лишиться положенных по закону денег.

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