Обслуживание электромобилей оказалось дороже, чем авто с ДВС

Эксперты установили, что электромобили содержать дороже, чем модели с ДВС, сообщает «Твоя МАШИНА». Аналитики исследовали 19 млн автомобилей и сделали вывод, что обслуживание электрокаров обходится в 2,3 раза дороже, чем их аналогов на бензине.