smi.media

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Сонных
    Не понял, что священник-раскольник из ПЦУ делает в российском Крыму?В Крыму священник...
  • ЛюбоМир
    кадетские корпуса хорошо, это типа суворовского училища, только немного упрощённое, а вот насчёт религии, которую там...В ОРДЛО осуществл...
  • Наталья Климова
    А на Украине, типа , не осуществляется!!!В ОРДЛО осуществл...

Обслуживание электромобилей оказалось дороже, чем авто с ДВС

Обслуживание электромобилей оказалось дороже, чем авто с ДВС

Эксперты установили, что электромобили содержать дороже, чем модели с ДВС, сообщает «Твоя МАШИНА». Аналитики исследовали 19 млн автомобилей и сделали вывод, что обслуживание электрокаров обходится в 2,3 раза дороже, чем их аналогов на бензине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх