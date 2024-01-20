Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Автору СПАСИБО за материал! Молодец! Может, просветлятся мозги у противников СВО -- вынужденного действия России.Обращение к тем, ...
  • Елена Филиппова
    А вот не надо дебилов с хохлозаврами сравнивать, дебильные люди от природы добрые и доверчивые, а "щенэвмерлики" гене...Обращение к тем, ...
  • Регина Толстоброва
    У них вообще нет  ума. Действительно, что украинцы одни дебилы.Обращение к тем, ...

Мощная речь депутата о мигрантском терроре и диаспорах - хозяевах России

Мощная речь депутата о мигрантском терроре и диаспорах - хозяевах России

# Чернильница   Сегодня хочется поделиться с вами очень глубокой и любопытной речью депутата Делягина Не буду сейчас писать отсебятину и предлагаю перейти к довольно мощной речи, произнесенной с трибуны Государственной Думы: Уважаемые коллеги, стыдно и горько наблюдать за тем, как мы с вами сейчас здесь игнорируем действующее законодательство!   Только за одно это признание господину Делягину можно ставить памятник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Пульхерия Djem
А ты ,гнида,не трогай ПУТИНА,ципсошник ублюдочный.
Ответить
14 час.
Наталья Ефимова
Упс!!! А где всё это было раньше? И кто проталкивает это безобразие? Что опять чёс по стране начинается? И можно снова бла - бла - бла? А потом опять лоббировать толстосумов и завозить их до и больше?
Ответить
14 час.
Я
Яна
Фотография красноречивая..
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх