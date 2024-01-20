Мощная речь депутата о мигрантском терроре и диаспорах - хозяевах России

# Чернильница Сегодня хочется поделиться с вами очень глубокой и любопытной речью депутата Делягина Не буду сейчас писать отсебятину и предлагаю перейти к довольно мощной речи, произнесенной с трибуны Государственной Думы: Уважаемые коллеги, стыдно и горько наблюдать за тем, как мы с вами сейчас здесь игнорируем действующее законодательство! Только за одно это признание господину Делягину можно ставить памятник.