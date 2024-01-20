# Чернильница Сегодня хочется поделиться с вами очень глубокой и любопытной речью депутата Делягина Не буду сейчас писать отсебятину и предлагаю перейти к довольно мощной речи, произнесенной с трибуны Государственной Думы: Уважаемые коллеги, стыдно и горько наблюдать за тем, как мы с вами сейчас здесь игнорируем действующее законодательство! Только за одно это признание господину Делягину можно ставить памятник.
Мощная речь депутата о мигрантском терроре и диаспорах - хозяевах России
Комментарии
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Пульхерия Djem
А ты ,гнида,не трогай ПУТИНА,ципсошник ублюдочный.
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14 час.
Наталья Ефимова
Упс!!! А где всё это было раньше? И кто проталкивает это безобразие? Что опять чёс по стране начинается? И можно снова бла - бла - бла? А потом опять лоббировать толстосумов и завозить их до и больше?
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14 час.
Я
Яна
Фотография красноречивая..
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14 час.
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