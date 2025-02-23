«Путин и Трамп все решат». Помощники Жириновского рассказали о его тайных прогнозах Юлия СоколоваВ российском политическом сообществе стремительно набирает обороты история о загадочных пророчествах основателя ЛДПР.
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