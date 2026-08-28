SpaceX ввела новый тариф на спутниковый интернет Starlink: 185 долларов за полный анлим без ограничений скорости

Это тариф для владельцев небольших судов — до 40 футов SpaceX начала приглашать пользователей Starlink к подключению нового тарифа Personal Maritime, созданного специально для владельцев небольших частных судов.
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