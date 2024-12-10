ХАМАС передал Египту поимённый список израильских заложников в Газе

Теперь его должны передать израильской стороне для дальнейшего обсуждения условий обмена людьми.Палестинское движение ХАМАС составило список израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, и передала его египетской разведке во время визита своей делегации в Каир 8 декабря для последующих переговоров об обмене заключенными с Израилем.