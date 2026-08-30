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Контрафронт

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Нигерия: 29 августа силы безопасности убили одного боевика в ходе операции, направленной против...

Нигерия: 29 августа силы безопасности убили одного боевика в ходе операции, направленной против района местного самоуправления Матазу (LGA), штат Кацина.

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