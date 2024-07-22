Практикум по ИИ-рисованию, часть девятая: SD3M — «троечка» на троечку

Забавно, как история релизов открытых моделей для преобразования текстовых подсказок в картинки, разрабатываемых и тренируемых компанией Stability AI, походит на череду взлётов и провалов последовательно выходивших версий ОС Microsoft.
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