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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик об уходе Месси из сборной: «Он лучший футболист мира и доказал это на ЧМ. Я наслаждался его игрой. Мне грустно, но это жизнь»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик отреагировал на решение  Лионеля Месси завершить международную карьеру.

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