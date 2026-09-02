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Татар-информ

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«Мы буквально ведем их за руку»: как в Татарстане помогают бывшим осужденным

«Мы буквально ведем их за руку»: как в Татарстане помогают бывшим осужденным

Дать шанс начать жизнь с чистого листа тем, кто совершил преступление, позволяет закон «О пробации в Российской Федерации».

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