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Борьба за ПДД: Минтранс придумал, как ограничить фиксацию нарушений

Борьба за ПДД: Минтранс придумал, как ограничить фиксацию нарушений

В России готовятся правила фото и видеофиксации нарушений дорожных правил.Стало известно о разработке в недрах Минтранса новых правил, касающихся применения фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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