Борьба за ПДД: Минтранс придумал, как ограничить фиксацию нарушений

В России готовятся правила фото и видеофиксации нарушений дорожных правил.Стало известно о разработке в недрах Минтранса новых правил, касающихся применения фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии