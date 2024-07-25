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Зона цинизма: ставки на спорт хотят приравнять к игре в казино

Зона цинизма: ставки на спорт хотят приравнять к игре в казино

В парламенте осуждают возможность запретить рекламу денежных ставок на спортивные игры. Букмекерские конторы откровенно афишируют навязчивые видеоролики, навязывают рекламу через Telegram, соцсети, почтовые рассылки и уличные билборды.

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