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В Москву едут Уиткофф и Кушнер с мирным планом — Трамп

В Москву едут Уиткофф и Кушнер с мирным планом — Трамп

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер представят в Москве предложения по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп 4 сентября журналистам в Овальном кабинете.

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