Сердюков осчастливил Бородину в Португалии, Моряк плачет: соцсети звезд

Звездам есть чем похвастаться в соцсетях. И в этот раз своих поклонников удивили Ксения Бородина, Евгений Цыганов и Лиза Моряк.
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