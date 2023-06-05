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Сергей Сафронов рассказал, как попал в аварию из-за выбежавшей на дорогу собаки

Сергей Сафронов рассказал, как попал в аварию из-за выбежавшей на дорогу собаки

Иллюзионист Сергей Сафронов попал в аварию из-за выбежавшей на дорогу собаки. Об этом он рассказал в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

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