Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Elena Guseva
    Эта дура ещё чего-то выдвигает?Каллас выдвинула ...
  • Юрий Юрченко
    Ша-калас никто не спрашивал и не будет...Пока вы не уснули...
  • Игорь Максаков
    Путин никоим образом не должен даже одним воздухом в здании дышать с этой морозотой у которого ширинка на жопе.Каллас выдвинула ...

В Британии заявили, что Трамп встал на сторону Путина

В Британии заявили, что Трамп встал на сторону Путина

Президент США Дональд Трамп «встал на сторону» российского главы Владимира Путина после того, как лидеры ЕС и Украины выдвинули ультиматум Москве о 30-дневном перемирии, потребовав от Киева согласиться на переговоры в Турции.

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ШКИПЕР
«  Накануне стало известно, что Вашингтон одобрил передачу Киеву с базы в Германии 125 единиц ракет для пусковых установок типа M270 MLRS, M142 HIMARS и их аналогов, а также 100 ракет-перехватчиков (ЗУР) для ЗРК Patriot. Об этом просигнализировали общественности американские СМИ, в том числе издание New York Times. »  И это бриты называют - на стороне Путина ? -
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14 час.
Vladimir Lioubimcev
Британия же встала на сторону бандэровских нацистов на Украине.   И ОБ ЭТОМ ВЕСЬ МИР ЗНАЕТ!!!   Тоже... какие  &quot;обвинители&quot; нашлись....
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14 час.
Борис Сторублевцев
трамп ещё не раз переобуется!!!
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13 час.
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