Президент США Дональд Трамп «встал на сторону» российского главы Владимира Путина после того, как лидеры ЕС и Украины выдвинули ультиматум Москве о 30-дневном перемирии, потребовав от Киева согласиться на переговоры в Турции.
В Британии заявили, что Трамп встал на сторону Путина
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ШКИПЕР
« Накануне стало известно, что Вашингтон одобрил передачу Киеву с базы в Германии 125 единиц ракет для пусковых установок типа M270 MLRS, M142 HIMARS и их аналогов, а также 100 ракет-перехватчиков (ЗУР) для ЗРК Patriot. Об этом просигнализировали общественности американские СМИ, в том числе издание New York Times. » И это бриты называют - на стороне Путина ? -
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14 час.
Vladimir Lioubimcev
Британия же встала на сторону бандэровских нацистов на Украине. И ОБ ЭТОМ ВЕСЬ МИР ЗНАЕТ!!! Тоже... какие "обвинители" нашлись....
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14 час.
Борис Сторублевцев
трамп ещё не раз переобуется!!!
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13 час.
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