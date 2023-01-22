Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Граждане РФ больше всех открыли компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году – СМИ

АНКАРА, 21 янв – РИА Новости. Число компаний с иностранным капиталом достигло самого высокого показателя в прошлом году, больше всего их открыли граждане России, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Союза палат и товарных бирж Турции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх