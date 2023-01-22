Граждане РФ больше всех открыли компаний с иностранным капиталом в Турции в 2022 году – СМИ

АНКАРА, 21 янв – РИА Новости. Число компаний с иностранным капиталом достигло самого высокого показателя в прошлом году, больше всего их открыли граждане России, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Союза палат и товарных бирж Турции.
АНКАРА, 21 янв – РИА Новости. Число компаний с иностранным капиталом достигло самого высокого показателя в прошлом году, больше всего их открыли граждане России, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Союза палат и товарных бирж Турции.
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