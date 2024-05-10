Поздравления в прозе и картинках с Международным днем матери Лидия Карпенко В Международный день матери, который в 2024 году приходится на 12 мая, важно поздравить свою маму с этим знаменательным событием.
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