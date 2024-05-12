ВС России дронами дотла сожгли украинский опорный пункт в ДНР

Русские бойцы уничтожили опорник Вооруженных Сил Украины в Донецкой Народной Республике. Видео атак дронов российских Вооруженных Сил по позициям украинских военных было опубликовано в Telegram-канале 1-го армейского корпуса (предыдущее название – Народная милиция ДНР).
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