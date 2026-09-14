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Царьград

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Акинфеев представил себе последнее выступление в составе ЦСКА

Акинфеев представил себе последнее выступление в составе ЦСКА

Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА, откровенно рассказал о том, как представил себе прощальный матч. Травма, полученная 4 апреля, заставила его задуматься об окончании карьеры.

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