Акинфеев представил себе последнее выступление в составе ЦСКА

Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА, откровенно рассказал о том, как представил себе прощальный матч. Травма, полученная 4 апреля, заставила его задуматься об окончании карьеры.
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