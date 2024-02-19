Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Узнал у знакомой как относятся к РФ на освобожденных территориях

Узнал у знакомой как относятся к РФ на освобожденных территориях

Крымский патриот (бывший Крымский украинец) Моя знакомая - студентка крымского ВУЗа, которая приехала из небольшого городка, который граничит с Крымом Разумеется мне интересно было узнать, "как у них там".

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Комментарии
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Игорь Матыс
Никогда хохлы не станут россиянами. Гнать с наших территорий в Хуев, и наприехав тоже. Им почему то все обязаны.
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9 час.

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