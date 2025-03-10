Суровым — условия: аэропортам Крайнего Севера отказано в субсидии на 9 млрд

Северным аэропортам страны отказали в дополнительной субсидии на 9 млрд рублей в год на 2025-2027. Деньги нужны на ремонт и модернизацию инфраструктуры, обеспечение безопасности и закупку техники, говорится в материалах Росавиации.
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