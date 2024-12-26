Служебный Mercedes-Benz губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за год накопил 133 штрафа на сумму свыше 150 тысяч рублей.
133 штрафа за год: как служебный Mercedes губернатора Травникова нарушает ПДД
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Еще один пример, как "слуги народа" "теряют берега". Впрочем, этот губернатор всего лишь один из многих губернаторов, которых проталкивает наша правящая партия "Единая Россия". У этой партии других кандидатов нет, поскольку вся она и есть сборище людей с "низкой социальной ответственностью" ( прошу не путать с проститутками, здесь социальная ответственность в другом - честность, порядочность и ответственность перед избирателями).
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