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133 штрафа за год: как служебный Mercedes губернатора Травникова нарушает ПДД

133 штрафа за год: как служебный Mercedes губернатора Травникова нарушает ПДД

Служебный Mercedes-Benz губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за год накопил 133 штрафа на сумму свыше 150 тысяч рублей.

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Комментарии
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Василий Васильев
Еще один пример, как &quot;слуги народа&quot; &quot;теряют берега&quot;. Впрочем, этот губернатор всего лишь один из многих губернаторов, которых проталкивает наша правящая партия &quot;Единая Россия&quot;. У этой партии других кандидатов нет, поскольку вся она и есть сборище людей с &quot;низкой социальной ответственностью&quot; ( прошу не путать с проститутками, здесь социальная ответственность  в другом - честность, порядочность  и ответственность перед избирателями).
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