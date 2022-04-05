«Мир разберется во всем и поймет». Вяльбе — о событиях вокруг России

Елена Вяльбе обозначила свою позицию относительно происходящих в мире событий. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов и о смене отношения в мире к России в целом.
Елена Вяльбе обозначила свою позицию относительно происходящих в мире событий. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов и о смене отношения в мире к России в целом.
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