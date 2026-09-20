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"Да будет какая-нибудь амнистия": Кулеба допустил, что Киев помилует дезертиров

"Да будет какая-нибудь амнистия": Кулеба допустил, что Киев помилует дезертиров

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/TASS Украинцев, сбежавших из страны от мобилизации, после завершения конфликта, вероятнее всего, помилуют, и они смогут вернуться домой без последствий.

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