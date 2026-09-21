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Царьград

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Кинолог Карапетьянц разъяснил важность документов при выборе щенка

Кинолог Карапетьянц разъяснил важность документов при выборе щенка

Кинолог Константин Карапетьянц советует проверять документы заводчика при выборе щенка, чтобы подтвердить его происхождение и здоровье.

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