Значение старинных примет в праздник 5 декабря, категорические запреты дня Марина Онегина5 декабря 2023 года в православном мире особенно чтится память Прокопия Чтеца, мученика IV века, который прославился своей непоколебимой верой и отказом отдать почести языческим идолам, верно сохраняя преданность Иисусу Христу.
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