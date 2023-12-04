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Значение старинных примет в праздник 5 декабря, категорические запреты дня

Значение старинных примет в праздник 5 декабря, категорические запреты дня

Значение старинных примет в праздник 5 декабря, категорические запреты дня Марина Онегина5 декабря 2023 года в православном мире особенно чтится память Прокопия Чтеца, мученика IV века, который прославился своей непоколебимой верой и отказом отдать почести языческим идолам, верно сохраняя преданность Иисусу Христу.

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